日本在野党要求安倍罢免稻田朋美

（联合早报网讯）日本防卫部长稻田朋美27日为东京地方选举助选时失言，日本民进、共产、自由和社民这四个在野党的党首28日发表声明，要求首相安倍晋三将其罢免。内阁秘书长菅义伟已拒绝他们所求，

稻田朋美27日在竞选大会上搬出自卫队向日本选民拜票，犯了日本宪法上的大忌，被指将自卫队当做政治宣传品。日本舆论预测，她可能在新一轮的内阁改组中被撤换。

日本共同社的报道说，四位党首为追究安倍的任命责任，要求在国会预算委员会上进行集中审议以及召集临时国会。他们发表此类声明实属罕见，意在为迎接7月2日投计票的都议会选举加大主张力度。

安倍在28日傍晚的都议会选举助阵演说中，就自身的国会应对称“受到了严厉指责，作为党总裁致歉”，但此事难免会对选战产生影响。安倍未直接谈及稻田。

民进党党首莲舫和共产党委员长志位和夫等四位党首在声明中称“这是违反《公职选举法》和《自卫队法》的发言，无法坐视不理”等，向安倍要求立刻罢免稻田。四个在野党在28日的国会对策委员长等会谈中也确认了这一方针。此外还就29日向众院议长大岛理森要求促使首相召集临时国会达成了一致。

莲舫28日在都议会选举的街头拉票中就稻田批评称：“为什么要把自卫队弄得好像是自民党的支持团体一样？”志位向媒体表示：“稻田多次作出了阁僚资质受质疑的言行，她本人说不辞职，那么只能由首相罢免。”

菅义伟在记者会上表达了拒绝罢免要求的看法。他称“希望（让稻田）切实履行说明责任，认真担当职务”。对于召集临时国会以及国会闭会期间审查，菅义伟没有明确表态。

稻田28日在防卫省处理公务。离开时，她被媒体问及是否会辞去阁僚职务，再次否认辞职称“和27日所说的一样”。稻田27日在东京都议会选举的自民党候选人声援集会上发言称“作为防卫省自卫队、防卫相、自民党也拜托大家（投票给自民党候选人）”。该发言被指责为是政治利用自卫队，稻田此后收回了发言。

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