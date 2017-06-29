华沙开往柏林的火车遭到爆炸威胁

（联合早报网讯）新华社报道，因接到爆炸威胁，一列由华沙开往柏林的火车周三晚停靠波兰库亚瓦－波莫瑞省莫吉尔诺车站，乘客及车站附近居民全部疏散。

莫吉尔诺县警察局工作人员表示，波兰国家铁路城际列车公司当晚收到邮件，称华沙至柏林的火车上有爆炸物，这列火车随后在莫吉尔诺车站停下。

库亚瓦－波莫瑞省警察局发言人说，目前防爆警察和反恐特警在现场排查爆炸物。

波兰国家铁路城际列车公司发言人说，事发时，列车上有约300名乘客，大部分乘客已经改乘离开，其余乘客及车站附近的十几户居民已被转移安置到附近学校。

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