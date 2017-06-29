马国庞氏骗局新马约50人上当

（联合早报网讯）涉及庞氏骗局的马来西亚“零重力太空城”投资计划崩盘，新马两国将近50人投资逾百万令吉，如今血本无归。

马来西亚《东方日报》报道，至少48名新马投资者自去年3月开始加入上述“零重力太空城”公司（ZG Space City Malaysia）的投资计划，但不到半年该公司创办人就失踪，办公室也人去楼空，这些投资者才惊觉受骗。

据报道，新马两国的受害者已分别向新加坡及马来西亚警方报案，他们在报案书中宣称共投资了将近124万令吉（约40万新元），希望警方能协助他们讨回公道。马来西亚商业罪案调查组总监阿克里沙尼证实，警方已着手调查此案。

其中一名新加坡受害者王福兴（60岁，退休人士）受访时指出，他总共投资了3万9000美元（约5万4000新元）购买“零重力太空城”的原始股，以为该公司会在一年后于澳大利亚上市，后来才发现一切都是谎言。

据报道，“零重力太空城”公司于2015年成立时，声称将设立“零重力飞行”设施及“太空旅游”，并向投资者集资。该公司还曾在一家高级餐馆展开零重力科技讲解会，不仅邀请多家媒体出席采访，更邀请马来西亚首名太空人赛慕斯查化担任特别嘉宾，因此许多投资者都不疑有他。

报道说，该公司当时宣称，会有一辆空中巴士A320型号飞机于2016年4月28日从雪兰莪州梳邦机场载客起飞，让乘客在机上体验零重力飞行，但该计划从未实现。

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