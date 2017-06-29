日力争2030年实现载人月球探测

（联合早报网讯）日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）28日在文部科学省召开的小委员会会议上汇报称，力争到2030年实现日本宇航员的探月之行。日本将参加美国新建绕月空间站的计划，以期获得抵达月球表面的机会。

共同社报道，据JAXA介绍，力争利用2019年度计划向月球发射的无人探测器“SLIM”技术，研发宇航员穿梭于空间站与月球之间的飞船。此外，日方还希望承担研发空间站内居住所需饮用水与空气净化装置、辐射防护技术等，通过这些贡献将日本宇航员送达月球表面。

然而，这一目标仍面临诸多难题，包括能否有许多国家参加新空间站计划、如何确保庞大的费用等等。

受制于高昂的研发与使用费用，日本将使用美国国家航空航天局（NASA）正在研发的新型火箭“SLS”作为从地球前往空间站的移动工具。美国还计划将新空间站用作火星探测的中转基地，但日本尚未决定是否参与火星探测计划。

此外，2022年起JAXA也将启动从地球发送无人机展开月球资源探测的计划。据分析月球上存在冰。日方计划以此制成氢气和氧气，作为长期停留与移动所需的饮用水与火箭燃料。

目前的绕地球国际空间站共有日本、美国、欧洲等15国参与。此前已决定将使用至2024年，这之后的国际合作框架尚未敲定。

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