叙利亚否认有意发动化学武器袭击

（联合早报网讯）叙利亚外交部一名官员29日对媒体表示，美国称叙利亚政府有意发动化学武器袭击的说法毫无根据和道理。

新华社报道，叙利亚通讯社援引这位不具名的官员的话说，美国这一误导性的指责完全失实，目的是为向叙利亚发动新的侵略找借口。

“正如此前为侵略沙伊拉特军用机场做掩饰，美国再次趁叙利亚军队及其盟友在反恐战场上取得巨大进展时发出威胁，”该官员说，“这会助长恐怖分子气焰，拉长叙利亚危机持续的时间。”

该官员强调说，叙利亚政府重申已经在相关国际组织的监督下彻底销毁了化学武器，目前不拥有任何形式的化学武器，并强烈谴责以任何借口和目的、在任何地点使用化学武器的行为。

美国白宫26日称，美方监测到叙利亚政府可能在准备发动新一起化学武器袭击，并警告说叙利亚政府将会为此付出巨大代价。

4月4日，叙利亚伊德利卜省南部一个小镇发生化武事件。当地时间4月7日凌晨，位于地中海东部的两艘美国军舰向叙利亚的沙伊拉特军用机场发射59枚战斧式巡航导弹。美方称，叙政府军此前从该机场发动了一起化武袭击，因此采取行动摧毁叙利亚储存在此的化学武器。叙利亚坚决否认相关指责，并表示叙军方不拥有化学武器。

免费试阅14天