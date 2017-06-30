欧盟举行反恐演习保护软目标

（联合早报网讯） 欧盟29日在荷兰和比利时举行模拟反恐怖袭击的演习，旨在加强对易遭受恐袭的人群聚集场所的保护。

欧盟当天在荷兰鹿特丹和比利时海斯特－奥普登贝赫的两所公立学校同时举行模拟反恐袭演习，荷比两国警方以及反恐应急力量等参加了演习。

欧盟发布声明说，这项演习由欧盟委员会资助，是欧盟旨在加强对易遭受恐袭的“软目标”的保护举措之一。通过演习，欧盟还可以检验在多个成员国同时发生恐袭情况下的危机防范和应对能力。

今年2月，欧盟专门成立“软目标”政策小组，以指导成员国保护“软目标”并促进经验交流。

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