特朗普在白宫会晤文在寅

（联合早报网讯） 据韩联社报道，美国总统特朗普20日下午在白宫接待到访的韩国总统文在寅。这是文在寅就职后首次会晤特朗普。

会晤后，特朗普在白宫设国宴欢迎文在寅夫妇。这也是特朗普就任总统以来首次在白宫宴请外国领导人夫妇。值得一提的是，虽然文在寅此访为工作访问，但美方的礼遇级别等同于国事访问。美国政府通常会为对美进行国事访问或等同于该级别访问的外国领导人在白宫设宴款待。

文在寅与特朗普将于30日上午在白宫举行会谈，就两国关系发展及双方关切交换意见，签署联合声明，并共同会见记者介绍会谈结果。

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