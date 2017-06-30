朝鲜通过开城工业园区赚统治资金

（联合早报网讯） 据共同社报道，韩国企业以朝鲜劳动者工资的名义支付的美元现金几乎全部上交给朝鲜政府，金额每年多达1亿美元。

流亡国外的朝鲜前干部李正浩（现居美国）透露了上述资金交接的流程。

韩国朴槿惠政府去年2月叫停工业园区生产，以此作为对朝单边制裁举措之一。今年5月就任的新总统文在寅表示，将以朝鲜同意举行旨在弃核的磋商等为条件，考虑重启该园区，但谋求截断外币流入朝鲜的美国特朗普政府必将反对。

美方计划在总统特朗普和文在寅30日于华盛顿举行首次首脑会谈时，确认加强包括经济管制在内的对朝压力。

据李正浩透露，付给朝鲜劳动者的工资在朝方由管理该园区的劳动党统战部旗下“中央特区开发指导总局”接收，再由统战部交给39号室负责财务的部门。

据称，负责计划经济和财政的劳动党部长朴南基2010年被处决前，曾表示在已故最高领导人金正日的指示下，亲自负责资金移交工作。

韩国统一部说，朝鲜劳动者2014年的平均工资是每月约140美元。李正浩透露，朝鲜政府发放了生活必需品，但没有给劳动者现金。

韩国政府去年2月指出，通过该园区共向朝鲜支付了5.6亿美元现金，被用于核开发等。

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