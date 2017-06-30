美国准备了对朝动武预案

（联合早报网讯） 在韩国总统文在寅访问白宫之际，美国国家安全顾问麦克马斯特公开表示，美国为朝鲜问题做出了各种预案，其中包括做出军事上的反应。

他还表示，美国在近期会加大对朝鲜的压力。美国财政部周四宣布，对跟朝鲜做生意的中国实体进行制裁。

据美国之音报道，麦克马斯特周三在华盛顿智库新美国安全中心举行的年会上表示，美国在朝鲜问题上的目标和之前一致，即实现朝鲜半岛无核化，但是有两个根本性的改变。

他说：“一个是朝鲜的威胁现在更为紧迫。很明显，我们不能重复同样的做法和以往失败的做法。第二个是有这样一种认识，即以前的做法不起作用。”

麦克马斯特把半岛无核化称为是“唯一合适与可接受的目标”。他说，美国不会像以往那样，在朝鲜当局表明会改变其行为之前，过早与朝鲜进入谈判，结果是达成不令人满意的协议。

他说：“总统已经指示我们不要这样做，而是准备一系列的选项，包括一个军事选项，但没有人想选择这个选项。”

鉴于朝鲜对美国国家安全构成的现实威胁，麦克马斯特说，美国必须做好各种准备。

美国的一些亚洲问题专家把朝鲜问题作为可能在亚洲引发冲突的一个主要因素。

麦克马斯特表示，文在寅访美期间会与美国讨论对付朝鲜的新手法。

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