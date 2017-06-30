气候变化损害美国经济并加剧不平等

（联合早报网讯） 美国《科学》杂志29日发表的一项新研究表明，全球平均温度每增加1摄氏度，将会让美国国内生产总值损失约1.2%。气候变化更有可能增大美国不同地区间的贫富差距，加剧经济不平等问题。

为量化分析气候变化对美国的影响，美国加州大学伯克利分校公共政策副教授所罗门等人利用数学模型，分析预测高温、降雨变化、海平面升高和飓风增多等对农业、犯罪、健康、能源需求、劳动力和沿海社区六项关键经济因素的影响。

结果显示，相对贫穷和易受高温影响的美国南部和中西部地区遭受经济损失的风险最大。如果现有全球变暖趋势继续，那么到本世纪末，美国最贫穷的三分之一郡承受的经济损失可能多达其收入的20%；相反，较富裕、不易受高温影响的美国北部以及西部一些地区可能会有小幅经济增益，原因是农业收入增加、能源需求减少以及健康情况改善。

但总体来说，气候变化会让美国农业平均产出减少约9%。全球平均温度每增加1摄氏度，美国每10万人中的死亡人数会增加约5.4人，让美国国内生产总值平均减少1.2%。

所罗门说：“气候变化如果没有减缓，美国的大量地区将会承受非常昂贵的经济代价。如果我们按照当前的路径继续前进，我们的分析表明，它（气候变化）可能会导致美国历史上财富从穷人向富人的最大转移。”

美国特朗普政府上台后，在气候政策上“开倒车”招致全世界批评。《科学》杂志配发的一篇评论文章说，正如特朗普政府所显示的那样，美国环境保护的钟摆来回摆动，希望气候变化减缓行动的成本效率分析能成为“持久政策架构的基石”。

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