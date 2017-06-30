高智商孩子长大后更健康更长命

（联合早报网讯） 据英国《每日电讯报》28日报道，根据一项新研究，童年时期智商高的孩子长大后寿命会更长。

英国爱丁堡大学、牛津大学和伦敦大学学院的研究人员追踪调查了6.5万余人，这些人在1947年参加了一项心理调查，当时他们才11岁。研究人员发现，在79岁前，高智商的那部分人死于心脏病、中风、癌症和呼吸系统疾病的风险更低。

人们的平均智商是100分。如果一个人智商比平均智商高15分，那么他死于呼吸系统疾病、冠心病、中风、膀胱癌、肺癌和肠癌的风险分别降低28%、25%、24%、19%、25%和11%。

研究人员说，智商较高者照顾好自己身体的可能性更高，吸烟的可能性更低。这些人还倾向于进行更多的运动、系上安全带、生病时主动就医。

其他证据表明，智商可能是好的基因和中枢神经系统效率的指标。一项新研究发现，快速反应时间也与降低早期死亡风险和高智商有关。

该研究的主导者、爱丁堡大学教授德亚利说：“我对这些结果感到乐观。我希望它意味着，如果我们发现聪明人在做什么，并照着做，就有可能活得更久、更健康。我们不知道为什么儿童的智力和长寿是相关的，我们对此保持开放心态。生活方式、教育、健康素养以及遗传都可以发挥作用，我们和其他的研究团队正在对这些进行测试。”

伦敦大学国王学院最近也发现，自1950年以来，人们的平均智商增加了20分，同一时期的平均寿命也大幅增加。

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