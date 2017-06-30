日航空公司探讨加大赴美航班安检力度

（联合早报网讯） 据共同社报道，鉴于美国特朗普政府要求对直飞美国的航班加强登机前安检，日本各航空公司29日着手探讨加大安检力度等措施。

报道指出，加强安检可能导致登机延迟，对出行者造成影响。加强安检的对象还包括规模较小的地方机场。除了确保新的人员和仪器设备，费用负担或也将成为课题。

美国为防范恐怖袭击要求各航空公司在乘客登机前，实施能探测带入客舱的电脑是否安装有爆炸物的精密检查。美国政府高官警告，如果措施不够充分，“将要求禁止乘客携带电脑登机”。

运营直飞美国航班的日本航空和全日空两家航空公司称，已接到美方要求加强安检的通知。两家公司表示，目前还在确认通知内容，将讨论相关措施，会详细研究是否需要扩充人员和仪器。

有直飞美国航班的机场公司也已着手讨论对策。新的安检可能在赴美直飞航班的登机口前，或在其他航班的乘客也要通过的安检区进行。不过，直飞美国航班较多的成田国际机场公司认为，要在安检区将特定乘客区分开来进行安检很困难，可能需要在登机口前进一步安检。

管辖航空行政的国土交通省负责人表示，追加安检等手续的增加可能使乘客登机花费更多时间，担心这将对乘客造成影响。

据悉，国交省未收到美方的联络，将继续收集包括各航空公司动向在内的相关信息。

熟悉航空领域的庆应大学教授加藤一诚指出，如果需要扩充安检仪器等，费用由机场公司、中央政府、航空公司中的哪一方来承担将成为焦点。

免费试阅14天