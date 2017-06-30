菲府吁民众提防共党产袭击

（联合早报网讯）菲律宾总统府马拉坎南宫提醒民众，留意共产党游击队的攻击行动。

中央社报道，马拉坎南宫发言人阿贝拉今天（30日）在达沃的记者会上说：“我们要提醒民众，有消息指出，菲律宾共产党可能袭击平民或是基础建设，我们呼吁棉兰老岛以及全国各地民众提高警觉，并在发现可疑迹象时立即向当局通报。”

阿贝拉说：“如果我们团结合作，就可以阻止这些勒索行为。”

菲律宾共产党透过武装支翼“新人民军”在乡下地区作乱将近50年，不时向地方商家索讨“革命税”，焚烧或破坏政府基础设施及偷袭军警哨站。

不过阿贝拉补充，政府暂未掌握菲共攻击行动的细节，建议民众注意地方政府通报管道以及媒体报道。

菲律宾共产党成立于1968年，历任政府与菲共的和谈停停走走。杜特尔特上任后重启和谈，但因菲共要求政府释放400多名菲共政治犯，加上在与政府谈判的同时却又继续袭击军警，使得杜特尔特不再看好他任内的和谈前景。

本月18日，新人民军又袭击菲国中部的马阿辛市（Maasin）警察局，夺走八支M16步枪和九支手枪，以及无线电和手提电脑。

阿贝拉说，菲共说一套做一套，令政府高度怀疑他们的和谈诚意。

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