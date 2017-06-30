澳洲国防部成立网络作战部门

（联合早报网讯）澳大利亚政府6月30日宣布，从7月1日起，澳国防部内将成立一个具备攻击性能的网络作战部门，以确保国家网络安全。

新华社报道，澳洲总理网络安全助理部长丹·特汉当天在宣布这一决定时说，新部门将负责澳军方信息作战行动、军方情报、电子战、情报行动，以及军方的太空行动，并有权开展自卫、被动防卫、主动防卫和主动进攻行动。

特汉表示，新部门将与澳军方现有相关行动部门相融合。他说，现代战争的性质决定了这是必要之举。

特汉说，澳洲国防军拥有世界最优秀的军事人员，成立独立的网络作战部门可以使澳国防军在该领域保持领先，确保澳洲公民、企业和政府免受网络攻击。

就新部门所具备的主动网络攻击职能，澳总理特恩布尔对当地媒体表示，澳洲对网络袭击的应对不应仅限于防卫领域，主动进攻是政府打击网络犯罪的武器，也是澳政府防范海外网络犯罪全面战略的一部分。

据澳政府保守统计，网络犯罪每年给澳大利亚造成至少10亿澳元（约10.6亿新元）损失。自2014年底澳洲网络犯罪在线报告网建立以来，澳政府已接到11.4万多起网络犯罪报案，其中2.37万起是在过去六个月内接到的，显示网络犯罪在近期越发猖獗。

2016年，澳大利亚曾推出耗资1.8亿美元（约2.5亿新元）的网络安全战略，以应对和打击网络攻击与诈骗等网络犯罪活动。在当年国防白皮书中，澳政府还承诺，将斥资3亿美元提高国防部队的网络战能力。

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