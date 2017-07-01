韩美商定分阶段一揽子解决朝核问题

（联合早报网讯）韩国总统文在寅6月30日在白宫与美国总统特朗普举行会谈后表示，两国总统决定将解决朝核放在最优先位置，密切协调相关政策，双方就用一揽子、分阶段的方法从根本上解决朝核问题达成一致。

韩联社报道，文在寅表示，在韩美首脑会谈上确认特朗普发展同盟关系、解决朝核问题、永续半岛和平的坚定决心，双方就相关事宜达成广泛共识。双方一致认为只有强有力的国防后盾才能保障真正的和平，并决定通过延伸威慑等韩美协防加大对朝鲜的压倒性威慑力。朝鲜的核导威胁是韩美两国面临的严峻挑战，两国将坚决应对朝鲜挑衅。

文在寅呼吁朝鲜尽快重回面向半岛无核化的对话轨道，不要低估韩美解决朝核的坚定意志。文在寅指出，国家安全不容妥协或让步，并高度评价美国和特朗普对韩美同盟的坚定承诺。文在寅说，韩国也将加强韩美联合防卫力量，通过国防改革提升韩军自主防卫能力，并期待在此过程中，两国能深化军工产业技术合作。

文在寅表示，两国将共同应对恐怖主义等全球性挑战，将同盟关系扩大为全球合作伙伴，在各种领域建立高层战略协商机制。文在寅再次对从朝鲜获释后死亡的美大学生瓦姆比尔致哀，对其遗属及美国人民表示慰问，并称自己曾是人权律师，深知人权的普世价值，韩美将与国际社会合作改善朝鲜人权状况，避免类似事件再发。

文在寅还表示，特朗普已接受年内访韩的邀请，特朗普伉俪来访将再次展现韩美两国人民的友谊，有望为两国合作竖起新的里程碑。

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