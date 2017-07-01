韩美元首发表联合声明 商定对朝制裁与对话并行

（联合早报网讯）韩国总统文在寅与美国总统特朗普30日在白宫举行会谈后签署并发表《韩美联合声明》。两国在声明中商定，为了实现朝鲜无核化，将采取施压、对话并行战略。并且，美国将动用所有军事能力，为韩方提供延伸威慑力量，若条件成熟，将把美军对韩军的战时作战指挥权移交给韩方。

韩联社报道，当天的联合声明由6个领域组成，具体包括加强韩美同盟、加强对朝政策合作、营造公平贸易环境以促进经济增长、加强其他经济领域合作、作为全球性伙伴加强合作、韩美同盟未来等。

在朝核问题上，韩美商定把解决朝核问题当作首要课题，为了促使朝鲜走无核化道路，一方面施加最大力度的压力，另一方面开放与朝对话之门。双方在声明中强调，对朝制裁只是实现半岛无核化的手段，不应成为目的，要以和平方式实现半岛无核化。尤其是，特朗普在声明中支持韩国在营造半岛和平统一环境方面发挥主导作用。

双方在声明中确认，美方将动用核武器、常规武器等所有军事能力，向韩国提供延伸威慑力量。若条件成熟，美方将尽快把战时作战指挥权移交给韩方。韩美将进一步加强同盟关系，努力让韩国具备核心军事能力，主导韩美联合防卫能力。为此，韩国将不断发展“杀伤链系统”、韩国型导弹防御体系(KAMD)等，努力确保能破除朝鲜核与导弹威胁的各种核心军事能力。

双方在声明中强调韩美同盟是同盟关系的典范，商定携手把两国同盟关系发展成“更伟大的同盟”。为此，双方将加强在安全、国防、经济，以及国际事务上的合作。具体来看，双方商定例行举行两国外长防长会议（2+2），积极举办经济领域论坛，全面加强经济、贸易、新能源、科学技术、太空、环境、卫生等领域合作，开创两国更加美好的未来。

双方商定将在7月6-7日在德国汉堡举行的二十国集团(G20)峰会期间举行韩美日领导人会议，还就特朗普年内访问韩国达成共识。

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