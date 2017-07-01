梅西家乡大婚 迎娶青梅竹马安东内拉

（联合早报网讯）本地时间7月1日，阿根廷足球巨星梅西和安东内拉的婚礼在阿根廷罗萨里奥举行，从9岁相识，到30岁迎娶美丽的新娘，两位新人携手走过了21年，如今步入了婚姻的殿堂。

腾讯体育报道，梅西的婚礼邀请了260名宾客，也有超过150名记者申请了采访证件，今年夏天，有很多球星选择大婚，但是论排场、论档次、论轰动效应，没有人能超过梅西，这是梅西的大日子，也是阿根廷罗萨里奥的大日子。

在婚礼进行之前，首先进行了走红毯的环节，埃托奥第一个走出来，随后法布雷加斯、哈维、阿尔巴、布斯克茨等明星球员也携带家眷进场。当梅西和安东内拉走出来的时候，婚礼正式开始。梅西身穿黑色礼服，搭配白色衬衫，大方得体、凸显男性魅力，安东内拉一身白色婚纱亮相，惊艳全场。

婚礼开始，在众人的见证下，梅西热吻了即将成为他妻子的安东内拉，甜蜜温馨。随后，梅西和安东内拉携手走上红毯，首次以夫妻的身份亮相。面对镜头的包围，两人数度相拥热吻。安东内拉还展示了两人的结婚证，在闪光灯下接受全世界的祝福。

据悉，按阿根廷当地习俗，红毯亮相后还将进行晚宴，并有嘉宾进行节目表演，梅西夫妻将与宾客通宵欢庆。

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