杜特尔特执政一年 菲缉毒署：扫毒成功

（联合早报网讯）菲律宾总统杜特尔特执政已满一年，菲律宾缉毒署表示，扫毒行动已获得初步成功，但是仍有很大的进步空间。

中央社报道，菲律宾缉毒署署长拉佩尼亚今天（1日）在广播节目中说：“我会说扫毒行动是成功的。我们做了很多事，但还有很多事是我们可以继续做的。”

拉佩尼亚透露，从去年7月1日到今年6月30日，菲律宾扫毒机构共逮捕8万6984名涉毒嫌犯，捣毁九座地下制毒厂、152处毒窟，至少302名政府人员因涉毒面临调查。

菲律宾扫毒机构过去一年间共查获2446公斤安非他命，市价约126亿2000万披索（约3亿5000万新元）。另外，有超过130万名吸毒者自首或要求戒毒。

杜特尔特的扫毒行动获得菲律宾人普遍支持，但因引发“法外处决”的人权争议，招致人权组织的抨击与关注。

根据跨部会反毒委员会资料，计有3151名毒贩在扫毒行动中因拒捕而被执法人员击毙。人权组织则声称，有5000多名未被证明有罪的毒贩，被不明枪手私下处决。

拉佩尼亚说，菲政府全面解决毒品问题，除了拘捕毒贩，也为吸毒者提供戒毒计划。

菲律宾社会观察人士认为，杜特尔特执政第二年，应将注意力扩大到其他领域。

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