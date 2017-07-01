砂将派人到伦敦查加入联邦协议

（联合早报网讯）砂拉越政府首席部长阿邦佐哈里透露，砂州政府将派律师团到伦敦深入研究当年砂拉越加入马来西亚联邦的协议内容，以详细了解当初协议所规定砂拉越的权益。这是《1963年马来西亚协议》签署以来，砂拉越首次这么做。

砂拉越从已故前首长阿德南到现任首长阿邦佐哈里，一直努力向联邦政府争回几十年来收归中央的权力。联邦政府虽然倍感压力，但却由于砂拉越是执政党国阵的票仓而不得不妥协。砂州这次高调到伦敦“研究”上述协议，也是砂州截至目前最高调及最“国际化”的维权行动。

阿邦佐哈里昨晚出席土保党开斋节晚宴时透露，这个律师团将由砂首长署负责法律、州及联邦关系及计划监督的助理部长莎丽花哈茜达领军。他说，砂州内阁最新改组后，律师出身的莎丽花哈茜达主要将负责研究1963年马来西亚协议内容及联邦政府权力下放事宜。

阿邦佐哈里说：“我了解这些协议的重要性，若要拿回该有自主权，我们必须事先做好功课和研究工作。若（对上述协议）只是一知半解，试问又如何据理力争？我将继续向联邦政府争取砂拉越权益。”

他强调，阿德南的遗志包括争取砂州自主权，尤其1963年马来西亚协议所规定的内容。他说，砂州政府将延续阿德南遗志，继续提升乡区发展、争取砂州主权及坚持教育自主。

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