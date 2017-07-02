特朗普人身攻击节目主持　民主共和两党齐声抨击

（联合早报网讯）美国总统特朗普向来喜欢在Twitter发表言论，有时更连珠炮发，与其他人爆发隔空骂战。他最近就因为发推文人身攻击MSNBC政论节目《Morning Joe》两名节目主持，而成为焦点，连共和党人都看不过眼，恳请他收歛。但他在七月四日独立日前的周末再发推文，为自己爱用Twitter辩护，强调这是现代总统的行事方式。

据星岛日报报道，特朗普于上周六晚发推文说：“我使用社交媒体不是总统的行事方式，而是现代总统的行事方式。让美国再次伟大！”

他又在Twitter连珠炮发，先说：“假新闻机构正致力说服共和党人和其他人，指我不应该使用社交媒体，但记着，我就是靠访问、演说和社交媒体赢得2016年总统选举。我要打败假新闻，而我做到了。我们会继续赢！”

之后，他再向美国有线电视新闻网（CNN）发炮，指他正考虑把“假新闻CNN”的标签，改为“骗人的新闻CNN”。

另外，他继上周四批评MSNBC政论节目《Morning Joe》两名主持人米卡及斯卡伯勒低智商和精神有问题后，再次发推文指米卡“蠢得像石头”，又指节目收视低。

推文说：“疯子斯卡伯勒和笨蛋米卡虽然不是坏人，但他们不入流的节目必须听命于MSNBC的老板。太差劲了！”

特朗普早前曾发推文嘲讽米卡拉脸皮拉到出血，有关人身攻击被指涉及性别歧视，惹来民主共和两党齐声抨击。两位当事人则在《华盛顿邮报》撰文回应，声称对于特朗普的人身攻击“既不震惊亦不感到受侮辱”，但质疑特朗普是否适合担任总统。

免费试阅14天