加拿大150周年国庆　杜鲁多致辞大意漏读艾伯塔省

（联合早报网讯）加拿大总理杜鲁多周六为国家150岁生日展开连串庆祝活动，吸引超过2万5千名民众冒雨在首都渥太华市中心国会山庄聚集，参加大型户外庆祝活动，非常热闹。英国皇储查理斯和夫人卡米拉，以及爱尔兰摇滚乐团U2均有参与助庆。

据星岛日报报道，加拿大于1867年脱离英国独立，每年7月1日为加拿大国庆日，今次在国会山庄外举办的户外国庆活动，包括各种杂技以及音乐表演，晚上还举行大型烟花汇演。而中午的活动则邀请U2乐队现场演出。

国会山庄的庆典安排亦凸显加拿大政府对原住民的重视。在加拿大总督约翰斯顿、查理斯夫妇及杜鲁多等一行抵达时，先由印第安族人表演传统歌舞。

杜鲁多之后以英语和法文两种官方语言发表国庆演说，谈及涉及原住民的历史问题时说，必须承认过往的历史错误，并作出道歉，亦要为下一个150年描绘愿景。

他坦言，加国仍有原住民饱受压抑，而多元化始终是加拿大成功的核心要义。

特鲁多致辞时发生小插曲，在他逐一读出加拿大的10个省及三个地区时，遗漏了艾伯塔省。而其后亮相的两名太空人恰巧都是艾伯塔人。事后特鲁多致歉说，自己感到“很窘”。

庆典过程中，有原住民团体在国会山庄现场抗议，要求维护原住民土地权益等。

原住民问题在一定程度上困扰着加拿大社会。有原住民政治团体认为，1876年便推行的《印第安法案》，在今天已阻碍了原住民的发展及其权益保护。

今年的国庆预料吸引50万人涌入渥太华，街头随处可见身穿加拿大国旗色红白两色服装的民众。庞大的人流，加上交通管制，令渥太华市中心甚为拥挤。在国庆的前一天，通向渥太华的高速路亦出现大塞车。

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