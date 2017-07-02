研究：听力下降可逆转

（联合早报网讯）人上了年纪，学外语或音乐会比较难，其中部分原因可能是衰老导致对声音的辨别能力下降。科学家通过动物实验发现，基因改造或药物可以改善或逆转这种状况。

据新华社报道，美国田纳西州圣祖德儿童研究医院等机构的研究人员发现，随着实验鼠年龄增长，其丘脑部位的腺苷水平会提高。丘脑参与处理感觉信息，该区域腺苷信号增强会触发一系列反应，损害大脑听觉皮层的学习能力。

研究人员把老年实验鼠放在有持续背景噪音的环境中，然后播放与噪音略有不同的声音。普通实验鼠对新声音没有反应，而经过基因改造或药物削弱腺苷信号的实验鼠会被新声音惊吓到，显示它们辨别相似声音的能力增强了。

相关论文发表在美国《科学》杂志上。

分析发现，阻断腺苷信号会使听觉皮层里对声音做出反应的神经数量增加，这种变化属于神经可塑性，会随着衰老而下降。提高老年人的神经可塑性，也许能让他们学习语言和音乐更顺利，还可帮助改善耳鸣、中风患者的听觉等。

不过研究人员说，新成果用于临床试验还有很大距离， 因为需要先找到精确控制腺苷信号的方法。而且，腺苷还参与其他重要生理过程，如何防止出现不良副作用也是一个问题。

免费试阅14天