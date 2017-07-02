卡塔尔拒绝接受沙特等国的要求

（联合早报网讯）卡塔尔外长萨尼表示，卡塔尔拒绝接受沙特阿拉伯等与其断交国家提出的要求。

卡塔尔通讯社2日报道，1日在意大利首都罗马访问的萨尼说，这些国家提出的要求违背国际法，其目的并非为了反恐，而是“损害卡塔尔的主权”，卡塔尔拒绝接受这些要求。不过，卡塔尔愿意在合适的原则与条件下举行进一步对话。

针对沙特可能发动军事行动的说法，萨尼说，这一行为不可接受，但卡塔尔也不惧怕。

在提及卡塔尔和伊朗关系时， 萨尼说，伊朗是卡塔尔的邻国，卡塔尔希望和伊朗保持友好关系。

6月5日，沙特、阿联酋、巴林和埃及以卡塔尔“支持恐怖主义”“破坏地区安全”为由，宣布与卡塔尔断交，并对卡塔尔实施禁运和封锁。随后，又有多个国家宣布与卡塔尔断交。

近日，沙特等四国通过科威特向卡塔尔提出13点要求，以此作为解决断交危机的条件，并限定卡塔尔在十天内满足上述要求。

这些要求包括：卡塔尔撤回驻伊朗外交人员，终止所有同伊朗军事合作，关闭半岛电视台及下属所有频道，停止在卡塔尔境内建设土耳其军事基地等。据报道，上述要求清单将于7月2日失效。

卡塔尔方面表示，上述要求是对卡塔尔主权的限制。

免费试阅14天