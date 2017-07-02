马大“红楼梦资料中心”开幕

（联合早报网讯）马来亚大学新设立的“《红楼梦》资料中心”昨天开幕，这是马来西亚首个设在大专学府图书馆的中国古典文学资料中心。马华总会长廖中莱昨天为中心开幕时透露，马来文版的《红楼梦》预料将在9月面世。

廖中莱说，马华前署理总会长陈广才是著名的“红迷”，马来文版的《红楼梦》（《Mimpi di Mahligai Merah》）就是由陈广才与马来写作人基金会（Yayasan Karyawan）合作完成的。

廖中莱认为《红楼梦》的马来文译本是为《红楼梦》走进马来世界开路搭桥的创举，也是为马中文化交流另创高峰的努力。他相信有了有了《红楼梦》资料中心及马来译本，马来学者参与红学研究，以及马来文撰写的《红楼梦》评论将指日可待。

廖中莱表示，资料中心内超过6000本的《红楼梦》相关资料，都是陈广才所捐出。他表示，这些资料陈广才将40年来走遍各国收集而得。

他说，这些资料可分七类，包括各种版本的《红楼梦》、外文译本、续书、红学研究论着、改编创作、著者史料及《红楼梦》相关题材作品等，其中最珍贵是各类手抄本及刻印本。

多年来醉心红学研究的陈广才说，他与《红楼梦》的“姻缘”始于40年前的马大图书馆。他笑说：“当时我还没谈恋爱。我的恋人就是中国文学与文化，特别是《红楼梦》。”

他说：“当时我在这个图书馆看到的是1754年的手抄本《红楼梦》，用惊艳来形容也不为过。这种惊艳可媲美我第一次见到我太太的那种惊艳。”

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