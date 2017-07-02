（联合早报网讯）马来西亚卫生部表示，砂拉越西连省包括一对姐弟在内的三名儿童先后感染狂犬病，目前在砂拉越中央医院加护病房治疗，他们的情况相当严重。

卫生总监诺希山周六发布声明说，卫生部疾病控制组6月29日接获砂拉越卫生局的报告，指三名受感染者分别为四岁、六岁与七岁，其中两人之前曾遭狗咬伤。

诺希山说，四岁男童数月前在甘榜巴翁双溪利姆被狗咬伤，之后病情恶化并出现害怕洗澡、行为怪异及轻微呼吸困难等狂犬病症状。家属6月9日将男童送往西连医院治疗。

诺希山表示，男童的姐姐过后也发烧，砂卫生局正确认这名六岁女童是否曾被狗咬。第三名受感染的七岁女童来自甘榜勒布。她在6月23日开始发烧，之后也开始出现怪异行为，包括具攻击性及怕水等。女童一个月前曾被狗咬。

诺希山说，狂犬病由拥有狂犬病毒的犬类动物传染。一旦带菌狗儿咬伤人，病毒就透过唾液而从伤口开始渗透，去潜伏期是三周至两个月。一旦感染发病，几乎没有生存机会。他说，砂卫生局已展开各种预防措施，疫苗库存也很充足。

狂犬病的症状，包括发烧、身体疼痛、头痛、怕水、呼吸困难、行为具攻击性、麻痹和不省人事。受感染者若出现多种狂犬症症状而没有及时注射疫苗，其死亡率几乎是百分百。

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