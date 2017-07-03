美驱逐舰闯入西沙群岛海域 中表不满

（联合早报网讯）美国一艘导弹驱逐舰昨天（2日）驶入西沙群岛海域，中国对此表示强烈不满和坚决反对，并形容这是严重政治和军事挑衅行动，

美国斯特西姆号（USS Stethem）驱逐舰昨天驶入西沙群岛（Paracel Islands）海域中建岛（Triton Island）12海里范围内执行航行自由任务。中国、越南和台湾都宣称拥有该小岛的主权。

这是美国总统特朗普上台以来，美国第二次展开展开类似航行。几天前，特朗普刚采取了一系列可能影响中美关系的措施，包括通过对台的13亿美元军售案，以及向涉嫌为朝鲜洗黑钱的中国丹东银行实施制裁。

中国外交部发言人陆慷说，美国驱逐舰擅闯中国西沙群岛领海，中方随即派出军舰和战机发出警告和驱离。

他指出，西沙群岛是中国固有领土，美方打着“航行自由”的旗号，再次派遣军舰擅自进入中国西沙群岛领海，违反中国法律及相关国际法，严重侵犯中国主权，破坏有关海域的和平、安全和良好秩序，危及中方岛上设施及人员安全，是严重的政治和军事挑衅行动。

他说：“中方强烈敦促美方立即停止此类严重侵犯中国主权、威胁中国安全的挑衅行动。中方将继续採取一切必要措施捍卫国家主权和安全。”

陆慷表示，中国和亚细安国家在共同努力下，南中国海局势趋缓降温，并不断呈现积极发展态势。美方刻意在南中国海挑起事端，与地区国家求稳定、促合作、谋发展的共同愿望背道而驰。

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