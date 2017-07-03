无惧恐袭阴影 访英中国客不降反增

（联合早报网讯）英国近期频遭恐怖袭击，但中国公民赴英旅游购物的热情丝毫未受影响。数据显示，今年夏天访英的中国游客数量将大幅度增长。

过去四个月以来，英国连续发生四起恐怖袭击事件，其中三起是伊斯兰极端分子针对平民的袭击，共造成30多人死亡。

而6月19日在伦敦一所清真寺外发生车撞穆斯林的袭击事件后，伊斯兰国组织呼吁其追随者对英国民众发起报复性袭击。

英国广播公司报道，接连发生的恐怖事件一度使英国观光业人士担心，外国观光客可能会对英国望而却步，不过最新数据显示，今年夏天英国的旅游业似乎并未受到恐袭的影响。

据《卫报》报道，英国旅游业咨询公司ForwardKeys的数据显示，今年夏天飞往英国的长途机票预定量比去年同期增加了10%。

中国游客数量的增长尤其惊人——今年6月到8月间的机票预定量竟比去年同期增加了29%！

中国游客本来就喜欢在海外购物。由于英国脱欧公投后英镑大幅下跌，英国更成了物美价廉好去处。

据报道，英国时尚品牌博柏利（Burberry）在伦敦摄政大街上的旗舰店里，有70%的顾客是来自中国的游客。

今年，中国游客预计将在英国消费10亿多英镑（约18亿新元），比四年前翻了一番。

英国旅游局总监叶佩茜（Patricia Yates）告诉《卫报》：“中国人非常重视实惠，而英国现在东西比过去似乎便宜了许多……中国游客经常会花很多钱，所以零售商非常希望见到他们。他们喜欢英国的历史和文化，但他们也需要好的购物场所。”

自2001年九一一恐怖袭击后一度下降的美国游客数量也呈现回升趋势。今年6月到8月间从美国到英国的机票预订量比去年同期增加了19%。

叶佩茜说，美国游客的消费能力也很强。但他们的特点是，“他们不只来伦敦，而且喜欢四处探索，在各地深度游览”。

尽管许多机票是在英国发生恐袭之前预订的，但叶佩茜说：“我们没有看到取消预订的情况。业界有信心，游客仍将继续前来观光。”

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