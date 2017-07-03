一马案 纳吉继子欲委第三方监督公司运作

（联合早报网讯）马来西亚首相纳吉继子里扎的“红岩电影公司”涉嫌挪用源自一马公司的资金拍摄电影《华尔街之狼》，而遭美国政府充公收益。据报道，该公司目前要求美国法庭同意委任第三方来监督其运作和管理。

当今大马今天（3日）引述美国《好莱坞报导者》（The Hollywood Reporter）上周四报道指出，红岩（Red Granite）和美国政府在充公案件上达成协议，即同意委任独立运作受托人来监督公司运作和管理。

该报道指出，受托人将有权检查公司账簿、监控交易、银行账户、咨询管理层和保留公司财产。

“此人不会有权取消贷款、购买资产、退出合约、聘雇或开除员工，或取得律师与客户之间的信息。”

该报道称，红岩和美国政府在这起贪污调查上，已达致“有成效的解决方案”。

红岩代表律师马修史瓦兹（Matthew Schwarts）说，美国政府参与申请受托人监督公司，并非要避免任何第三方与红岩合作，如财务机构、制片公司、发行商等，或是要介入红岩的日常运作。

他说：“反之，美国政府要的是，独立运作受托人能协助和支持红岩的现有业务经营。”

该报道揭露，尽管红岩的这项要求合理，但美国地方法官菲撤尔（Dale Fischer）不同意发出庭令。菲撤尔上周四在庭令摘要中写道：“除了阐明协定以外，双方也提呈庭令要求，要法庭签署。”

“这些庭令申请写明‘当事人提出该项协定的请求（第三方监督）和理据，因此法庭准许这项协定。’但这不合理，因法庭没有要求这项协定。双方要求法庭发出的庭令不清楚，也不知道后续效应是如何。”

美国司法部去年发起首波充公行动，指红岩涉嫌挪用源自一马公司的资金拍摄电影《华尔街之狼》，因此要申请充公这部电影的收益。不过，红岩公司否认这项指控。

今年6月16日，美国司法部再发起另一波充公行动，以申请充公红岩的《阿呆与阿瓜2》（Dumb and Dumber To）及《老爸当家》（Daddy's Home）电影权利。

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