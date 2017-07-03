马国非法外劳充斥 六成无固定雇主

（联合早报网讯）马来西亚劳力市场充斥非法外劳，业者甚至认为每两个外劳就有一人是非法的，并估计有逾60%非法外劳没有固定雇主。马国政府能否通过取缔行动揪出这些外劳及解决非法外劳泛滥问题，成了巨大挑战。

《南洋商报》报道，由于没有合法准证和一技之长，马国的非法外劳通常是哪家工资高就到哪家打工。他们大部分没有雇主，有的四处游荡，衍生社会问题。

马国中小企业公会总会长江华强说，马国移民局上周六（1日）展开非法外劳取缔行动，首天就逮捕了16名雇主和1035名非法外劳。根据其经验及推测，超过六成非法外劳没有固定雇主。

马国家具总会长蔡春才则说，马国约有185万合法外劳，预计有相同数量的非法外劳在劳动市场流动，他们大多没有固定雇主。

他说：“两个外劳之间必有一人非法，说明非法外劳‘打散工’的情况很常见。”

他透露，许多外籍人士持学生准证在马国工作，当签证逾期，这些人就成了非法外劳，这恶性循环让人担忧。

江华强提到，不少外劳在马国非法逗留并到处打工，甚至经营生意以赚取生活费，这种现象出现起码有五年以上。

他说：“从移民局此次取缔行动也可发现，马国不少非法外劳一开始是合法的，一旦‘跳槽’跨领域工作就成了非法外劳。由于这些外劳没有雇主，当局也没办法掌握他们的行踪。”

他促请政府妥当处理非法外劳问题，将他们遣送回国。

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