菲军将对菲南恐怖分子发动最后重击

（联合早报网讯）经过一个多月的清剿，菲律宾政府军已把南部马拉维市恐怖分子包围在1至2平方公里的范围。菲军方表示，将对马拉维的恐怖分子发动最后一记重击，以结束该市遭围困的局面。

中央社报道，菲律宾三军总长阿诺（Eduardo Ano）今天（3日）在广播节目中说，马巫德集团恐怖分子现已被逼退到市内四个小区域内，就面积而言，大约1至2平方公里，人数约120至130名，“他们控制的区域愈来愈小了”。

不过阿诺指出，这片区域有着许多大楼，恐怖分子躲在这些建筑物里，狙击手不时放冷枪，政府军不能贸然推进。

恐怖分子经过数周顽抗已呈败象，根据报告，单是在上周六（1日），政府军就击毙10名马巫德集团的狙击手，阿诺说：“敌方人数一天比一天少。”

上月29日，菲律宾总统杜特尔特到达沃市巡视警营时预测，马拉维战事“大概再过几天就结束了”。

阿诺对此表示认同，但不愿订出时间表。他说：“现在的战斗是逐楼、逐层、逐户地进攻，有时会跟敌人肉搏……你看电影以为很容易，实际到战场看看就知道完全不是这样！”

阿诺透露：“我们（菲军方）将确保在一次决定性的重大战役中摧毁整个（马巫德）组织。我们不会受到（期限的）压力，我不会定下期限。”

至今已有82名军人在这场战斗中丧命，317名恐怖分子遭击毙，另有44个平民被恐怖分子杀害，马拉维市和周边乡镇有40万平民流离失所。

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