日本副首相被曝违规购买高尔夫会员证

（联合早报网讯）日本众参两院3日公开的资料显示，副首相兼财长麻生太郎在2016年任期中购买了高尔夫会员证，此举与规定在任期间主动避免高尔夫会员证交易的《大臣规范》相抵触。

共同社报道，麻生太郎方面就此表示“应主动避免，对此真挚道歉”，购买金额和详细来龙去脉并未透露。

《大臣规范》是2001年日本内阁会议决定的阁僚、副部长、政务官的行动规范。其中除禁止接受相关商家提供的接待和在营利企业兼任董事等之外，还规定主动避免在任期中买卖股票、房地产和高尔夫会籍，但并无相应惩罚规定。

据报告和事务所称，麻生去年“应朋友之托”购买了高尔夫“福冈乡村俱乐部”的会员证。据称，目前正在办理卖回给该朋友的手续，“不会产生利润”。

麻生自自民党夺回政权的2012年12月起担任副首相兼财长。

在其担任首相的2009年，时任副财长平田耕一也曾被曝大量抛售自己曾担任社长的企业股票。当时，平田被指违反《大臣规范》而闹上国会，他为此提出辞职，并得到麻生的批准。

日本学者说，虽然麻生并未因此事获利，事件谈不上性质恶劣，但如果政府二号人物违背堪称伦理规定的《大臣规范》，就“很成问题”。

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