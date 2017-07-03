马国雇主希望延长外劳漂白期限

（联合早报网讯）马来西亚政府自6月30日的外劳卡申请期限届满后，这几天都在全国大规模检查与逮捕非法外劳及违法雇主，导致合法与非法外劳都在躲避取缔，严重影响各行各业日常营运。多个同业公会因此都希望当局能延长外劳卡的申请期限，并表示他们其实都很愿意聘用合法外劳，只是外劳卡的申请条件太苛刻而让人却步。

蔬果种植业者是马来西亚雇用最多外劳的领域之一。马来西亚菜农联合总会会长陈苏潮告诉《星洲日报》，许多菜农并非故意不参与漂白计划，只是全国近六成菜农都在非法耕地耕作，这已经不符合相关申请标准。

另一个大量雇用外劳的领域是建筑业。马来西亚建筑商公会主席符绩理指出，建筑商其实很愿聘请合法外劳，问题在于当局申请外劳的条件太严，导致小型承包商往往很难请到外劳。“若你没有劳工，也没人敢把工程给你。”

马来西亚家具总会会长蔡春才则促请政府将申请期限延长一两个月，让业者有时间替非法外劳完成重聘手续。他说，当局这几天的严厉执法将严重影响中小型企业及国家经济。

副首相及内政部长阿末扎希今年3月指马国的合法外劳约208万人，各工商团体则估计非法外劳约有400万人。

移民局原本希望发出60万张外劳卡，不过布城移民局总部行动组主任沙拉瓦纳今天表示，至今已有超过2.8万名雇主为约16.5万名外劳提出申请，当局截至6月30日共发出约14.8万张外劳卡，这个数目不到当局原本目标的四分之一。

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