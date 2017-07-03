民行党合法性问题又引起关注

（联合早报网讯）民主行动党的合法性问题，再次因首相新闻秘书东姑沙里夫丁与民行党国会议员刘镇东的论战而引起关注。民行党指当局大选前可能冻结其政党准证而让该党无法以“火箭”标志上阵。

首相纳吉的新闻秘书东姑沙里夫丁本月1日发布声明，警告民行党居銮区国会议员刘镇东应关心该党的合法性问题。

东姑沙里夫丁说：“民行党还不知道来届大选能否继续用火箭标志上阵。社团注册局尚未承认民行党中委会的合法性，这是因为该党党选被指有黑幕。‘槟城一号官员’（槟城首长林冠英）和他的父亲（林吉祥）插手党选，以维持他们在党内的支配地位。民行党……可能因为操控党选而被宣判为非法。”

东姑沙里夫丁的说法引起民行党高度关注。民行党秘书长林冠英周一表示，东姑沙里夫丁的说法显示国阵政府企图让民行党无法参与下届大选。民行党国会领袖林吉祥表示，该党已为来届大选做最坏打算。一旦当局不允许民行党以火箭标志上阵，全体行动党候选人将以独立人士身份出战。

民行党法律局主任哥宾星表示，社团注册局2013年9月29日已经承认民主行动党中委会的合法性。他说，该党中委会过去四年都不曾接获社团注册局表明不承认中委会的任何信函。

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