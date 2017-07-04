日本周四料与欧盟签署自贸协定

（联合早报网讯）路透社报道，欧洲理事会周二透露，欧盟预料将与日本在周四签署自由贸易协定。

日本首相安倍将在二十国集团（G20）峰会举行前夕，访问比利时首都布鲁塞尔，并同欧盟的几位负责人会面。

欧洲理事会说，安倍将会见欧洲理事会主席图斯克及欧盟执委会主席容克。到时，与会领导人“将宣布就欧盟－日本自由贸易协定和欧盟－日本战略伙伴协定达成政治协议。”

安倍周二说，鉴于全球正走向保护主义，此时立即同欧洲达成自由贸易协定，等于是做出积极的回应。他也表示，达成自贸协定对日本的经济成长战略也很重要。

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