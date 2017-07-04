澳洲研究出中风新型治疗方法

（联合早报网讯）澳大利亚一个研究团队最近取得重大突破，一种新的治疗手段几乎能在最短的时间内治愈中风，且没有副作用和后遗症。

据中新社报道，这个团队的负责人米歇尔教授表示，他们认为治疗中风的关键是疏通被阻塞的血管，尽快让血液重新进入脑部，挽救受损的神经。

根据公开统计，澳洲每年都会发生大约五万宗新发和复发性中风。换言之，几乎每10分钟，就有一个澳洲人突发中风。对于所有中风病人而言，脑部血液被阻断的时间越长，康复的机会就越低。及时的治疗，对于扭转、停止中风所造成的损害至关重要。

一般来说，患者中风后的三至六小时内为治疗的“黄金时间”。如果大脑缺血超过六小时，受损的神经元将彻底死亡，完全无法恢复。国际上惯用的方法是利用药物溶解堵塞在血管中的栓子，从而疏通血管，恢复大脑供血。该团队采用的新治疗方案则可以大幅提升血栓的取出速度。研究专家表示，89%的病人在接受了这样的手术之后，血液开始渐渐流回脑部。临床实践证明，经过这项新技术救治，多数患者在醒来后完全没有感受到任何副作用。

传统医疗技术下，有几乎三分之二的中风患者会最终留下后遗症。但接受新技术和传统的溶栓药物的结合治疗后，病人中风后无后遗症的比例从40％上升到了70％。

米歇尔说：“我们一直相信，阻止动脉被血块阻塞是研究的方向，实际上，我们也得到了令人满意的证据来证明这一点。”

免费试阅14天