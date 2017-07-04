澳专家：婴儿奶粉中所含纳米颗粒无害

（联合早报网讯）日前，由环保组织“地球之友”委托进行的检测发现，澳大利亚销售的七种婴幼儿奶粉样品中有三种含有羟基磷灰石纳米颗粒，该组织呼吁召回相关品牌产品。不过，澳多名科学界人士近日指出，这种颗粒在奶粉等钙含量高的食品中被发现实属正常，公众不必紧张。

澳洲阿德莱德大学药学系高级讲师伊安·马斯格雷夫说，婴儿奶粉是奶制品，天然含有钙和磷酸盐。磷酸钙在牛奶中存在的一种形式就是羟基磷灰石，所以在奶粉中发现羟基磷灰石并不意外。动物实验表明，奶粉中羟基磷灰石纳米颗粒的毒性并不高于牛奶中的天然水平。

澳洲新西兰食品标准局前首席毒理学专家安德鲁·巴托洛梅乌斯说，磷酸钙是人骨骼和牙齿的组成部分。正常人体组织中也会发现少量这种磷酸钙纳米颗粒。

科学家称，目前没有证据显示纳米尺寸的颗粒会对人类健康造成威胁。但昆士兰科技大学纳米科技和分子科学高级讲师伊马德·基里亚克认为，随着纳米科技、纳米材料越来越多用于食品中，人类暴露于纳米材料的机会大大增加。最近一些研究显示，某些特定结构的纳米材料对人和动物有害。因此食品标准局必须尽快制定全面的食品行业使用纳米科技的标准，以防范风险。

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