阿富汗缴获价值千万美元毒品制剂

（联合早报网讯）阿富汗安全部队日前在西部赫拉特省缴获一批价值达一千万美元的毒品制剂。据新华社4日报道，这批缴获的毒品制剂重量达数吨，主要用于生产海洛因。

报道称，这批化学制剂是在从赫拉特省向其他地区转移的过程中被截获的。犯罪分子事先将这批制剂分装在上千个油桶当中，并藏匿于大型油罐车内。此外，一名贩毒嫌疑人已经被捕，案件目前正在进一步调查当中 。

长期以来，阿富汗深受毒品犯罪之害。虽然政府近年来逐渐加强了在各地的惩治力度，包括清理罂粟种植地，鼓励农民种植其他作物等，但是毒品犯罪至今依然猖獗。

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