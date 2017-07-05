美军方：朝鲜试射洲际弹道导弹

（联合早报网讯）路透社报道，美国军方说，朝鲜4日试射了洲际弹道导弹，但拒绝提供具体评估。

另据中新社报道，多家美国媒体4日援引美国官方人士的话称，美国在对朝鲜4日进行的导弹试射活动进行评估后认为，朝鲜当天首次成功试射了一枚洲际弹道导弹。

美国有线电视新闻网、全国广播公司、福克斯新闻网等多家美国主流媒体当天均以突发新闻的形式发布了上述消息。报道称，美方分析人士最初认为，朝鲜发射的是仅有一个飞行阶段的中程弹道导弹。但随着卫星数据的不断更新，分析人士认为，朝鲜发射的是包含两个飞行阶段的洲际弹道导弹。

中程弹道导弹的最大射程在3400英里左右，洲际弹道导弹的射程可达到3500英里以上。报道称，如果朝鲜掌握了洲际弹道导弹技术，美国阿拉斯加州将在其打击范围内。

数据显示，朝鲜当地时间4日9时40分在平安北道方岘一带发射了一枚导弹。飞行过程中，导弹进行了二次加速。整个飞行时间约为37分钟，飞行距离达到550英里，导弹最终落入日本海。

美军太平洋司令部4日说，将持续密切关注朝鲜的导弹发射行为。北美防空司令部的评估显示，这枚导弹没有对美国构成威胁。

在导弹发射数小时后，美国总统特朗普在社交媒体上表达了不满。特朗普日前在白宫与韩国总统文在寅举行联合记者会时曾表示，美国对朝鲜的战略耐心已经结束。

报道说，白宫4日紧急召集国家安全事务官员、军方人士和外交人士，商讨应对之策。

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