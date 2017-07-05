韩军：朝“火星-14”为洲际导弹级新型导弹

（联合早报网讯）韩国国防部5日向国会国防委员会汇报称，从高度、飞行距离、速度、飞行时间等因素来看，朝鲜4日发射的“火星-14”导弹是洲际导弹级新型导弹。

韩联社报道，韩国国防部初步认为，该导弹由朝鲜5月14日发射的中程弹道导弹“KN-17”改造而成。

但国防部指出，导弹被竖立在地面固定装置上点火升空，且是否重返大气层尚不清楚。鉴于此，尚难以断言朝鲜成功研发出洲际导弹。

朝鲜官方的朝中社5日报道，朝鲜已试射一种新研发的洲际弹道飞弹，可携带大型和重核弹头，并成功验证弹头再入大气层的技术。

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