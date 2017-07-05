美大胃王10分钟狂吞72个热狗创纪录

（联合早报网讯）一年一度的美国独立日吃热狗大赛4日在纽约科尼岛举行，“大白鲨”彻斯纳特（Joey Chestnut）十分钟之内吞下72个热狗，刷新自己保持的纪录，第十度夺冠。

中央社引述外媒报道，33岁的彻斯纳特赢得胜利之后说：“没有什么秘密，我就是爱吃，我就是爱这样做，我爱赢，所以我得搞清楚自己的身体，将它推到极限。”

报道说，女子组冠军得主须藤（Miki Sudo）的凶猛程度不遑多让，31岁的她狂嗑41个热狗，第四度封后。

须藤告诉ESPN，她今年“是以历年最佳状态重返”。

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