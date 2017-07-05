安全情报机构：德国安全威胁“仍在上升”

（联合早报网讯）德国安全情报机构官员说，自2015年以来，欧洲共发生至少29起恐怖袭击，其中五起发生在德国。目前，极端伊斯兰恐怖主义是德国面临的最大国内安全威胁。

中新网引述外媒报道说，德国联邦宪法保卫局局长马森日前介绍情况称，德国仍有可能发生单独作案或由恐怖组织操纵的袭击，没有迹象显示危险程度降低。相反，有更多迹象显示，危险性仍在上升。作为西方的一部分，德国仍是伊斯兰国及其他极端伊斯兰组织“明确的敌人”。

德国内长德迈齐埃则表示，德国的极端伊斯兰势力正在朝暴力和“圣战”的方向倾斜。目前德国有680人被列为极端伊斯兰危险人员，人数超过以往。有暴力倾向的极端伊斯兰分子几乎都受到萨拉菲势力的影响。

马森说，萨拉菲分子的人数从2015年的8350人增加到目前的1万100人，不过并非全部都有暴力倾向。

德国联邦宪法保卫局的报告指出，德国的安全局势与国际形势息息相关，特别是叙利亚、伊拉克持续的战事以及伊斯兰国的恐怖主义活动。尽管伊斯兰国在军事上陷入被动，但其恐怖主义活动仍在加剧。

马森指出，德国有930人前往叙利亚、伊拉克加入“圣战”，其中20%为女性。这些出境的人员中，约145人已经死亡。

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