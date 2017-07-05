法国新政府赢得国民议会信任投票

（联合早报网讯）法国总理菲利普4日在国民议会（议会下院）就未来五年施政纲领进行说明。经过议会讨论，新一届法国政府获得大多数议员的信任投票。

菲利普在议会会议上说，他将遵循总统马克龙3日在议会上下院联席会议上宣布的政策方针，推动一系列改革，特别是将继续削减公共开支，控制财政赤字，改善教育和卫生体系。

菲利普说，法国财政赤字将在2017年控制到欧盟设定的不超过国民生产总值3%的警戒线，通过减税为企业减轻负担，鼓励中小企业发展和扩大就业，推进数字化建设和绿色环保经济模式。

他说，虽然目前法国面临可能再次遭受恐怖袭击的威胁，但全国紧急状态将在今年11月1日前结束，未来将根据新的反恐法案建立长效反恐机制，针对恐怖主义威胁的警惕不会放松。

当天，共有566名议员参加投票，其中370人对菲利普的施政纲领投了信任票，67人反对，129人弃权。

法国国民议会选举6月18日结束，马克龙所在的共和国前进党及其盟友法国民主运动党共夺得350席，占据国民议会绝对多数。

马克龙6月19日接受总理菲利普的内阁辞呈，然后再次任命其为总理并负责组阁。法国总统府6月21日公布政府改组后的新一届内阁成员名单。

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