菲南武装分子将两名越南人质斩首

（联合早报网讯）菲律宾军方说，八个月前在菲律宾南部被伊斯兰武装分子挟持当人质的两名越南船员已遭到斩首。

菲军方女发言人佩丁莱说，菲律宾军队5日早上在巴西兰岛发现这两名人质的遗体。巴西兰岛是极端伊斯兰组织阿布沙耶夫的堡垒。

佩丁莱告诉法新社：“这是阿布沙耶夫的极端作为，因为他们发现自己在勒赎行为上无所收获。”

她说，去年11月，武装分子在南部棉兰老岛俘虏包括这两名人质在内的六名越南船员。其中一人上个月获救，另外三人目前还在武装分子手中。

她还说，阿布沙耶夫目前仍挟持22名人质，包括16名外国人。

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