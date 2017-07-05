民调：66%俄民众希望普京继续连任

（联合早报网讯）俄罗斯《新闻报》援引列瓦达中心研究数据显示，66%的俄罗斯民众希望看到普京在2018年大选后继续出任俄罗斯总统一职，18%的受访者希望其他人出任这一职位，另有16%的受访者无法作答。

研究称：“三分之一的俄民众认为，无论谁成为未来的总统，都应该在国内政策上采取更强硬的方针。超过40%的人满意现行方针，只有12%的人称需要放宽制度。”

对于外交政策，56%的俄民众认为，未来的总统还应该坚持和现在一样的方针，19%的受访者赞成紧缩同西方的政策，13%的人赞成减少与西方的对抗。

免费试阅14天