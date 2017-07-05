日自民党同意调查加计学园丑闻

（联合早报网讯）日本自民党5日上午正式同意，将于10日在参众两院分别召开联合审查会议，审议加计学园丑闻，但首相安倍晋三不会出席。

据新华社报道，自民党国会对策委员长竹下亘和民进党国会对策委员长山井和则4日和5日在国会举行了会谈，一致同意10日在参议院召开文部科学省和内阁委员会的联合审查会议，并传唤前文部科学省事务次官前川喜平到场作证。

安倍晋三由于5日到12日在德国参加20国集团汉堡峰会，无法出席审查会议。在野党批评自民党及政府刻意隐藏安倍，欠缺反省和诚意。共产党委员长志位和夫5日表示，审查加计学园一事是为了查明首相是否牵涉其中，将继续要求国会召开有安倍出席的审查会议。

日本《每日新闻》5日发表文章说，自民党因加计学园丑闻等一系列问题受到冲击，在东京都议会选举中惨败，态度不得不出现软化。

日本《朝日新闻》5月披露了部分被怀疑是文部科学省的内部文件，内容涉及由安倍好友担任理事长的加计学园计划利用“国家战略特区”新设兽医学院一事。文件中说 ，加速推进新设兽医学院的程序是“来自官邸最高层的指示”。

此后，前川喜平召开记者会，称这批文件确实存在。日本文部科学大臣松野博一6月也证实在文部科学省内部找到已被曝光的大部分文件内容。

日本政府一直否认此事中存在行政干预，却始终缺乏正面回应。此前，在野党多次提出传唤前川喜平到国会作证及在国会闭会期间继续审查加计学园丑闻，却一直遭到自民党拒绝。

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