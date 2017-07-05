越南首家私营机场明年启用

（联合早报网讯）据投资开发商越南阳光集团5日公布的消息，位于北部广宁省的越南首家私营机场将于2018年3月底开始投入运营。

新华社报道，该机场位于广宁省云屯经济区团结乡，总投资近3.32亿美元（约4.59亿新元），可接待国际和国内航班。预计机场运营首年接待能力为40万至50万人次，到2020年达到200万人次，2030年升级后达到500万人次。

据越南航空港总公司消息，越南今年将投资2.68亿美元用于升级国内现有机场建设。

据统计，今年上半年越南航空业共运输乘客2120万人次，同比增长10%。

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