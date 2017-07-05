南非特警组织总部被盗

（联合早报网讯）南非警方5日证实，该国警察部特警组织“飞鹰组”总部遭劫，一些核心部门的办公用电脑被洗劫一空。这也是南非国家安全局、大法官官邸等相继遭劫后，又一起针对南非行政和司法部门的窃案。对此，南非警察部发声明表示“谴责”。

据中新社报道，被盗的“飞鹰组”总部位于南非行政首都比勒陀利亚的锡尔弗地区。“飞鹰组”发言人穆劳茨准将表示，他们5日上午才发现自己的总部遭人闯入洗劫，但他们推测作案时间也可能是在4日晚间。劫匪主要的洗劫目标是人力资源、财务和后勤等部门的电脑等，其中的一些部门涉及到核心机密信息。

穆劳茨说：“我们已经在着手调查是否有重要文件遗失。目前现场勘查和指纹提取团队已经完成了他们的工作，接下来会有其他专业团队介入。唯一进入里面的方式可能就是使用了门禁卡。”

3月18日凌晨，南非曾发生类似窃案，大法官的办公室遭入室洗劫，含有国家法官敏感信息的人力资源部门的15台电脑等失窃。事后，一名20岁的主要嫌犯自首，并和一名同伙在一地方法庭出庭受审。

2015年，一向自认固若金汤的南非国家安全局也曾连续发生窃密案与失窃案。2月，数百份绝密情报被半岛电视台和英国媒体在网上连载，免费供人传阅品评。同年12月，藏在其总部3楼一个保险柜内的价值近约300万美元的外币不翼而飞。

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