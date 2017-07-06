日本豪雨成灾近40万人遭疏散

（联合早报网讯） 超级台风“南玛都”（Nanmadol）5日在日本登陆后虽转为低气压，但外围环流带来的豪雨在南日本造成严重灾情，政府被迫撤离约40万名民众。

据报道，惊人雨量导致西南部不少房子惨遭淹没，当局5日发现一具93岁男子的尸体，研判应该是在广岛县安佐北的大水中被冲走后丧命。

报道指出，豪雨造成福冈县的彦山川暴涨，政府被迫撤离约37万5000名民众。

另据NHK报道，邻近的大分县也有超过2万1000人被疏散，被安置到疏散中心、学校或较高的政府大楼内。

目前日本气象厅正持续发布大雨特报。

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