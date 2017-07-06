美国务卿吁美俄就叙利亚问题合作

（联合早报网讯） 美国国务卿蒂勒森5日发表声明称，美俄有可能在叙利亚问题上适当协调合作，美国准备与俄罗斯就实现叙利亚局势稳定探讨建立联合机制的可能性。

蒂勒森将陪同美国总统特朗普出席在德国汉堡举行的G20峰会，特朗普将与俄罗斯总统普京在峰会期间进行首次会晤。蒂勒森称，特朗普届时将会与普京讨论叙利亚问题。

蒂勒森对当前的叙利亚局势发表评论称，首先叙利亚各方必须确保地面局势稳定，否则目前所取得的打击极端组织“伊斯兰国”的成果就会毁于一旦。其次，叙利亚各方必须通过政治进程实现和解。最后，俄罗斯有责任协助上述努力。

蒂勒森称，虽然美俄在一系列问题上都有未解决的分歧，但仍有可能在叙利亚问题上适当地协调合作，以实现局势稳定，并为双方的安全利益服务。

蒂勒森说，美俄已经在建立“冲突降级区”方面取得进步，预防了双方利益受损。美俄军方负责人也相互沟通，确保不会在叙利亚发生意外事件。虽然发生过一些小事故，但很快就被和平解决。这种在“冲突降级区”方面的合作证明，美俄之间有进一步合作的可能。

蒂勒森称，美国准备与俄罗斯就实现叙利亚局势稳定探讨建立联合机制的可能性，包括设立禁飞区、地面停火观察员以及合作进行人道主义救援。他说，如果美俄能够共同努力实现叙利亚局势稳定，将会为叙利亚未来的政治和解进程奠定基础。

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