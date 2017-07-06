不满卡塔尔回复 埃及等四国继续制裁

（联合早报网讯） 沙特阿拉伯、埃及、阿联酋和巴林四国外长5日发表联合声明称，不满卡塔尔对四国13点要求的回复，将继续对卡塔尔实施现行的经济、政治制裁。

据埃及《金字塔报》消息，埃及等四国外长5日就卡塔尔问题在开罗举行会议。四国外长发表联合声明称，卡塔尔对四国所提出13点要求的回复“缺乏严肃性和实质内容”，并未表明要改变现行政策，因此，对其制裁仍将继续。

埃及外长舒凯里说，卡塔尔的“消极”回应难以缓和紧张情势，也没有考虑卷入争论中的阿拉伯国家。他指出，卡塔尔要结束外交危机，就必须要做到承诺打击恐怖主义；停止煽动、宣传仇视性话语；不干涉其他阿拉伯国家国内事务或为对抗恐怖主义而做的国际努力等。

舒凯里还说，四国将尽快在巴林举行另一场会谈，讨论后续问题。

沙特外长朱拜尔说：“抵制将继续下去，直到卡塔尔改变其政策。至于下一步措施，磋商还将继续，我们有权根据国际法采取任何措施，并在需要的时候实施。”

另据半岛电视台报道，卡塔尔外长穆罕默德5日指责沙特等国企图令卡塔尔牺牲其主权来换取结束封锁。穆罕默德强调，卡塔尔在主权完整问题上不会让步。但他同时表示，卡方会继续寻求通过对话解决分歧。

沙特等四国6月5日以卡塔尔“支持恐怖主义”、“破坏地区安全”为由，宣布与卡塔尔断交，并对卡塔尔实施禁运和封锁。四国近期还通过科威特向卡塔尔提出撤回驻伊朗外交人员、关闭半岛电视台等13点要求，以此作为解决断交危机的条件。

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